BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir

Birleşmiş Milletler'in koronavirüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 400 ila 600 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Rapora göre küresel yoksulluk son 30 yıldır ilk kez artacak.

Gelecek hafta Dünay Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve G20 Maliye Bakanları salgının yarattığı krizi görüşmek üzere toplanacak.

BM Üniversitesi'nin araştırması Londra'daki Kings College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) akademisyenlerce kaleme alındı.

ANU'dan Christopher Hoy "Ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha kötü olacak" diyor.