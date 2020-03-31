BM: Koronavirüs En Fazla Gelişmekte Olan Ekonomileri Vuracak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan “Gelişmekte Olan Ülkelere Covid-19 Şoku” adlı rapora göre gelişmekte olan ülkelerde, Corona kaynaklı ekonomik krizle mücadele etmek için 2,5 trilyon dolarlık yardım paketine ihtiyaç duyulacak.

UNCTAD raporu, gelişmekte olan ekonomilerin, yüksek sermaye ihracı ve ihracat geliri kaybından dolayı büyük sarsıntı yaşayacağını kaydediyor. Emtia fiyatlarının düşmesi ve para birimlerindeki değer kayıpları yüzünden küçülecek olan bu ekonomilerin alacağı darbenin, 2008 krizinden daha ağır olması bekleniyor.

Rapor, gelişmekte olan ülkelerde Corona kaynaklı ekonomik krizle mücadele için alınması gereken önlemlere de yer veriyor. Buna göre, gelişmekte olan ekonomilere bir trilyon dolar nakit para aktarılması ve borçların ödenmesi için bir trilyon dolar yardım paketi sağlanmasına ihtiyaç olacak.

BM raporunda, bu ülkelerdeki acil sağlık hizmetleri ve ilgili programlara da 500 milyon dolar ayrılmasının gerekeceği öngörülüyor.

Raporu hazırlayanlar arasında bulunan UNCTAD Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, Sahra Çölü’nün güneyindeki Afrika ülkelerinin yanı sıra Pakistan ve Arjantin’in en kötü etkilenecek ülkeler arasında olduğunu söylüyor.

UNCTAD raporunda yer alan rakamsal tahminler, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanan tahminlerle örtüşüyor.