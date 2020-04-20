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BM: Koronavirüs salgını sırasında mülteci kadın ve kızlar, cinsel taciz ve şiddet riski altında

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BM: Koronavirüs salgını sırasında mülteci kadın ve kızlar, cinsel taciz ve şiddet riski altında
BM: Koronavirüs salgını sırasında mülteci kadın ve kızlar, cinsel taciz ve şiddet riski altında

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), koronavirüs salgını sırasında yerlerinden edilmiş kadın ve kızların, cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

Ajans, kadınların ve kızların hayatta kalabilmek için rızalarının dışında cinsel ilişkiye ya da çocuk yaşta evliliğe zorlanabileceğini belirtti.

Covid-19'un yayılmasını kontrol etmek amacıyla uygulanan karantina süreçleri, insanların hareketlerini kısıtladı ve birçok hizmetin askıya alınmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Uluslararası Korumadan Sorumlu Direktör Yardımcısı Gillian Triggs, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "Salgın sırasında mülteci, sığınmacı, yerinden edilmiş ve vatansız kalmış kadınlarla kız çocuklarının korunmasına acilen eğilmeliyiz ve önem vermeliyiz." dedi.

'İstismarcılara açık kapı bırakılmamalı'

"İstismarcılara açık kapı bırakılmamalı." ifadesini kullanan Triggs, mülteci, göçmen, vatansız kalmış ya da yerlerinden edilmiş kadınların ve kız çocuklarının durumunun en fazla risk altında olanlar arasında olduğunu belirterek, "Cinsel tacize ve şiddete maruz kalan kadınlara da yardım esirgenmemeli." dedi.

Yerinden edilmiş kadınların istismarcılarla aynı alanda tecrit altında kalabileceği uyarısında bulunan Triggs, geçim kaynaklarını kaybeden diğerlerinin de hayatta kalmak için ya zoraki cinsel ilişkiye ya da çocuk yaşta evlendirilmeye maruz kalabileceğinin altını çizdi.

 

 

BM, mağdur ve risk altındaki kadınlara nakdi yardım yapıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserligi, koronavirüs salgını ile mücadelede birçok ülkede hayata geçirilen kısıtlamaların destek hizmetlerine sınırlı erişim anlamına geldiğini belirtiyor.

Ayrıca ajanstan yapılan açıklamada, bazı güvenli sığınma alanlarının da geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Söz konusu risklere karşı Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, mağdurlar ile cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma durumunda olan kadınlara acil nakit yardımında bulunuyor.

Hükümetlere çağrıda bulunan Triggs, koronavirüsle mücadele eylem planları içerisinde yerlerinden edilmiş kadınlara yönelik artan şiddet risklerini hesaba katmalarını talep etti.

Gillian Triggs, önlemlerden birinin, cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin erişilebilir kalmasını sağlamak olabileceğini söyledi.

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