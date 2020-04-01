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BM: Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir

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BM: Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir
BM: Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir

Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, "Gıdaların bulunabilirliğine yönelik belirsizlikler ihracat konusunda kısıtlama dalgasını tetikleyebilir. Bu durum dünya genelinde gıda sıkıntısına yol açabilir." ifadeleri yer aldı.

Açıklama Birleşmiş Milletler'de Gıda ve Tarımdan sorumlu Çinli Qu Dongyu, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Dünya Ticaret Örgütü yetkilisi Brezilyalı Roberto Azevedo tarafından yapıldı.

Söz konusu kurumlar gıda sıkıntısı riskinin giderilmesi için dünya genelinde ticaretin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Tedarik zincirinin ayakta durabilmesi için sektörün koruma altına alınması gerektiği belirtiliyor.

 
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