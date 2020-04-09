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BM Kovid-19 nedeniyle Barış Gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı

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BM Kovid-19 nedeniyle Barış Gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı
BM Kovid-19 nedeniyle Barış Gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM barış gücü askerleri ve uluslararası polis güçlerinin rotasyonu ve yeniden konuşlandırılmasını 30 Haziran’a kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Dujarric, mevcut barış gücü misyonlarındaki askerlerin salgın yüzünden yerlerinden oynatılmayacağını belirtti.

BM’nin Orta Doğu, Afrika, Kıbrıs gibi dünyanın çeşitli bölgelerindeki 13 barış gücü misyonunda üniformalı ve sivil 100 binden fazla kişi görev yapıyor.

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