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BM: Kovid-19'la Mücadele İçin Verilen 7,4 Milyar Euroluk Taahhüdün 5 Katı Gerekli

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BM: Kovid-19'la Mücadele İçin Verilen 7,4 Milyar Euroluk Taahhüdün 5 Katı Gerekli
BM: Kovid-19'la Mücadele İçin Verilen 7,4 Milyar Euroluk Taahhüdün 5 Katı Gerekli

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel mücadele için verilen 7,4 milyar euroluk taahhüde ilişkin, "Bu cömert katkıları memnuniyetle karşılıyorum ama bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak." dedi.

Guterres, Kovid-19 için teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesine yönelik Avrupa Birliği Komisyonunca düzenlenen yardım taahhüdü konferansına video konferansla katıldı.

7,4 milyar euroluk "cömert" taahhüdü memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres ancak bu miktarın yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Guterres, "Bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak." dedi.

KORONAVİRÜS AŞI VE TEDAVİSİ, EKONOMİK VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMALI

Dünyada herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacağını belirten Guterres, "Kovid-19 için geliştirilecek aşı ve tedavisi, ekonomik ve herkes için erişilebilir olmalı. Kovid-19'dan kurtulmanın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

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