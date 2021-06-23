BM: Kuraklık bir sonraki pandemi

Bu yüzyılda en az 1,5 milyar insan kuraklıktan doğrudan etkilendi. Kuraklığın ekonomik maliyetinin 124 milyar dolar (1 trilyon 76 milyar 932 milyon 565 bin lira) olduğu tahmin ediliyor.

Perşembe günü yayınlanan BM raporuna göre, bu tür tahminler gelişmekte olan ülkelerdeki etkinin büyük kısmını içermediğinden gerçek maliyetin kat kat daha yüksek olması muhtemel.

The Guardian’ın aktardığına göre BM genel sekreterinin afet riskini azaltma özel temsilcisi Mami Mizutori şunları söyledi: “Kuraklık bir sonraki pandemi olma eşiğinde ve onu tedavi edecek bir aşı yok. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın çoğu su stresiyle yaşayacak. Belirli dönemlerde talep arzı geçecektir. Kuraklık, arazi tahribatında ve başlıca mahsullerin veriminin düşmesinde önemli bir faktör.”

Mizutori birçok insanın kuraklığın sadece Afrika’daki çöl bölgelerini vurduğunu zannettiğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi.