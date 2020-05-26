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BM Libya Destek Misyonu sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı

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BM Libya Destek Misyonu sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı
BM Libya Destek Misyonu sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin güneye doğru çekilirken geride bıraktıkları yerleri mayınla tuzaklamasını kınadı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus’un güneyindeki Ayn Zara ve Salahaddin bölgelerinde sivillerin yaşadığı evlere ya da yakınlarına tuzaklanan mayınların infilak etmesi sonucu bazı kişilerin öldüğü ya da yaralandığı yönündeki haberlerden büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

“Hiçbir askeri hedefe hizmet etmeyen, halk arasında korkuya neden olan ve uluslararası insancıl hukuka göre koruma altında olan sivillerin haklarını çiğneyen bu tür fiilleri şiddetle kınıyoruz.” ifadesine yer verilen açıklamada, Libyalıların Ramazan Bayramı’nı geçirmek için döndüğü evlerinin hedef alınmasının, bunun kasıtlı bir eylem olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Libyalılara, güvenlik güçlerinin direktiflerine uyma, güvenli olduğu ilan edilmeyen bölgelerden uzak durma ve şüpheli cisimlere yaklaşmama çağrısı yapıldı.

Hafter milisleri, Libya ordusunun operasyonları sonucu güneye doğru çekilmeye başlamadan önce Trablus’un güneyindeki bazı yerleşim yerlerine mayın yerleştirmişti. Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere evlerine dönmesiyle infilak eden mayınlar bazı kişilerin ölmesi ve yaralanmasına neden olmuştu.

Ordu birlikleri 22 Mayıs’ta başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve buradaki El-Tekbali Kampı’nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken, yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
“Libya’da silahla yeni bir sistem dayatmaya çalışan güçler var”

ABD’nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya’da silahla ya da terörü kullanarak yeni bir siyasi sistemi dayatmaya çalışan güçler olduğunu belirtti.

Norland, ABD’nin Tunus Büyükelçisi Donald Bloom ile Tunus’taki ABD askeri mezarlığında düzenlenen ulusal anma günü etkinliğine katıldı.

ABD’nin Trablus Büyükelçiliği Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Norland etkinlikte, ABD’nin Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetin ortağı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Libya’da silahla ya da terörü kullanarak yeni bir siyasi sistemi dayatmaya çalışan güçler olduğunu kaydeden Norland, BM nezdindeki çalışmaların mevcut gerilimi yatıştırabileceğini ve çatışmaya siyasi çözüm bulunmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü’nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, batı bölgelerindeki farklı beldeleri Hafter milislerinden arındırmayı sürdürüyor.

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