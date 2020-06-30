BM: Libya'da Keşfedilen Toplu Mezarlardan Dehşete Düştük

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ve çevresinde keşfedilen toplu mezarların "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, darbeci Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

"BM İnsan Hakları Ofisi, Terhune ve çevresindeki toplu mezarların keşfinden dehşete düştü." ifadesini kullanan Throssell, Libya'daki insan hakları ihlalleri ve istismarlarının ortaya çıkartılması için "hızlı, kapsamlı, etkili, şeffaf ve bağımsız" soruşturma başlatılması çağrısını yineledi.

Sözcü Throssell, 22 Haziran'da BM İnsan Hakları Konseyinin Libya'daki ihlalleri soruşturmak üzere insan hakları araştırma misyonu kurulması kararı aldığını anımsatarak, aynı şekilde, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) İnsan Hakları Servisinin de halen görevi gereği Libya'daki insan haklar ihlallerini takip ettiğini ve raporlaştırdığını aktardı.

Kendilerinin Libya makamlarıyla toplu mezarlara ilişkin iletişime geçmediğini belirten Throssell, UNSMIL'in konuyu yakından takip ettiğini ve Libya hükümet yetkililerinin çağrılarını yanıtladığını kaydetti.

"UCM, LİBYA MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDE"

Throssell, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, devam eden Libya incelemesinin kapsamına toplu mezarları da dahil edilebileceği yönündeki açıklamasını "not ettiklerin" dile getirerek "UCM'nin şimdi Libya'daki makamlarla temas halinde olduğunu anlıyoruz. Libya, BM Güvenlik Konseyi tarafından 2011'de UCM'ye sevk edilmişti." ifadesini kullandı.

Başsavcı Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, darbeci Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını bildirmişti.

Bensouda, Libya’da bulunan toplu mezarların, "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç"lara delil teşkil edebileceği uyarısında bulunmuştu.

UCM’DEKİ LİBYA İNCELEMESİ

Libya her ne kadar UCM’nin kurucu anlaşması Roma Statüsü’ne taraf olmasa da Mahkeme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararıyla Libya’da işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapma yetkisi elde etmişti.

UCM Savcılığı, Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden çatışmalar sırasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar için ön incelemesini sürdürüyor.