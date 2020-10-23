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BM: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

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Birleşmiş Milletler, Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.
BM: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler, Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Libya'daki askeri müzakerelerde tarafların "tarihi bir başarı" elde ettiğini duyurdu. Yıllardır iç savaşın sürdüğü ülkede ateşkese varıldığı belirtildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti ve Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Cenevre'deki görüşmelerin ardından kalıcı ateşkesi imzaladı. Tarafların görüşmesi gelecek ay Tunus'ta devam edecek. 

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, taraflara "Yol uzun ve zaman zaman zordu. Vatanseverliğiniz ileri giden yolunuzdu ve ateşkeste anlaşmanızı sağladı" dedi.

BM destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) delegasyonu başkanı Ali Abuşahma, "Yeterince acı çektik, yeterince kan döküldü. Libya'nın tüm topraklarındaki ve özellikle de güneyindeki acılara son vermeyi umuyoruz" dedi.

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