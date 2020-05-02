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BM: “Lübnan'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Şiddet Endişe Veriyor”

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BM: “Lübnan'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Şiddet Endişe Veriyor”
BM: “Lübnan'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Şiddet Endişe Veriyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan'da son günlerde hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen protestolarda artan şiddetten dolayı endişe duyulduğunu açıkladı. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, düzenlediği basın toplantısında, bütün Lübnanlılara sinirlerine hakim olmaları, kamu ve özel mallara saygı duymaları ve şiddete başvurmamaları çağrısında bulundu. 

Lübnan güvenlik güçlerinden de güç kullanımı konusunda uluslararası kural ve ölçülere uymalarını isteyen Colville, hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arama ve gerçeği bilme hakları olduğunu söyledi. 

Geçen salı kuzeydeki Trablusşam kentinde hayat pahalılığını protesto eden göstericiler ile Lübnan ordusundan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bir gösterici hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı. 

Olayların ardından açıklama yapan ordu, ölen kişiyle ilgili inceleme başlatıldığını, kendilerinden yaklaşık 160 kişinin yaralandığını bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

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