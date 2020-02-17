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BM: Maraş ile ilgili görüşler değişmiş değil

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Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs’taki Sözcüsü Aleem Siddique, BM’nin Maraş’la (Varoşa) ilgili gelişmeleri izlemeye, devam ettiğini ve bu konudaki görüşlerinin değişmediğini bildirdi.
BM: Maraş ile ilgili görüşler değişmiş değil

Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs’taki Sözcüsü Aleem Siddique, BM’nin Maraş’la (Varoşa) ilgili gelişmeleri izlemeye, devam ettiğini ve bu konudaki görüşlerinin değişmediğini bildirdi.

Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) sorularını yanıtladı ve Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği’nin Türkiyeli yetkililerin katılımıyla düzenlediği toplantı ışığında Maraş ilgili gelişmeleri yorumladı.

Aleem Siddique, “Varoşa’daki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları uyarınca görüşleri değişmemiştir” şeklinde konuştu.

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