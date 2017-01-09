BM müzakereleri canlı tutmayı arzuluyor

BM’nin, Cenevre’de görüşmelerin sonucu ve güvenlik ile garantiler meselesinde ortaya çıkacağı düşünülen zorluklardan bağımsız olarak müzakerelerin canlı tutulmasının temel arzusu olduğu haber verildi.

Simerini gazetesi’nin “ ‘Blame Game’den Kaçınma İstiyorlar… BM Süreci Açık Tutmayı Umuyor” başlıklı Brüksel muhabirinin haberine göre, BM’nin başarısızlıktan kaçınmak, süreci açık tutmak, teknokrat komiteleriyle faaliyet göstermek ve askıda bekleyen konuların paralel çözümüyle sürecin devam etmesini istediğini yazdı.

BM’nin, Cenevre’deki sürecin çökemeyeceği ve açık kalması (open ended) gerektiği şeklinde mesaj verdiğini aktaran gazete, Türk tarafının şimdiye kadar uzlaşıcı tutum işaretleri vermediğini iddia ederek, bu nedenle Cenevre’de garantör güçler arasında, ilk başta “Kıbrıs Cumhuriyeti” ya da iki toplumun olmadığı, devamında katılımının ya da katılımlarının olabileceği bir diyaloğun başlaması yönünde bir formülün incelenmekte olduğunu iddia etti.

BM’nin, bu şekilde, Kıbrıs Türk tarafını rahatsız eden “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin temsiliyeti konusunun çözülmüş olacağını savunduğunu belirten gazete, bir başka seçeneğin daha bulunduğunu, bunun da, güvenlik konusu, yani garantiler ve Türk ordusunun ayrılması görüşüleceğinde katılımcılar önünde rozetlerin bulunmaması olduğunu öne sürdü.

Sürecin açık olması durumunda alternatif seçeneklerden birinin güvenlik konusunun teknokratlar düzeyinde görüşülmesi ve güvenlikle ilgili başka görüşmelerin de yapılması olanağının bulunması yönünde olduğunu iddia gazete, buna paralel olarak “işgal bölgelerinin” AB normlarına uyumu ve çözümün ilk gününden (one day) iki oluşturucu devlette de Euro’nun uygulanması gibi askıda bekleyen bir dizi meselenin de çözümünün yapılacağını savundu.

Gazete her durumda BM’nin mevcut aşamada sürecin bir başarısızlıkla sonlanması ve Kıbrıs’taki ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki atmosferi kötüleştirmeye götürecek olan “blame game” mantığının başlamasını istemediğini yazdı.