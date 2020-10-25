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BM: Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi 90 gün içerisinde hayata geçebilir

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Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi' adlı uluslararası antlaşma 90 gün içerisinde gerçekleşebilir. Açıklama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir sözcüsü tarafından yapıldı.
BM: Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi 90 gün içerisinde hayata geçebilir

Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi' adlı uluslararası antlaşma 90 gün içerisinde gerçekleşebilir. Açıklama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir sözcüsü tarafından yapıldı.

22 Ocak'ta yürürlülüğe girmesi beklenen antlaşma 50 ülke tarafından onaylanacak. Son olarak Honduras, Jamaica ve Nauru tarafından imzalanan antlaşma 'Uluslararası Nükleer Silahları Yasaklama Kampanyası' çerçevesinde geliştirildi. (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ICAN )

Antlaşmaya imza koyan ülkeler hiçbir zaman hiçbir şart ve koşul altında nükleer silah geliştirmeyecekleri, test etmeyecekleri, üretmeyecekleri, bulundurmayacakları ve satın almayacaklarını bildirmiş oluyor.

ICAN ortaya çıkarılan antlaşmada oynadığı rol için 2017 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

İnsanlık için bir zafer"

Kızıl Haç Başkanı Peter Maurer antlaşmanın onaylanarak gerçekleşmesini "İnsanlık için zafer" olarak nitelendirdi.

Ne kadar etkisi olacak?

Elbette antlaşmanın nükleer silah sahibi ülkeler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı tartışmalı. Nükleer güç olan hiçbir ülke antlaşmaya imza koymuş değil.

Bunun yanı sıra NATO da birliğin nükleer caydırıcılığını korumak bu antlaşmaya destek vermiyor.

Ancak artık böyle bir antlaşma var ve umut edilen zamanla daha fazla ülkenin katılımı ile bir baskı unsuru haline gelebilecek olması.

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