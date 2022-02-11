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BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü

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Birleşmiş Milletler, ocak ayında Yemen'de 234 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.
BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler, ocak ayında Yemen'de 234 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından Yemen'deki çatışmalarda ölenlere dair bir rapor yayımlandı.

Raporda, ocak ayında Yemen'de 234 sivilin öldürüldüğü ve bunun 3 yıldır devam eden çatışmalarda 1 aylık en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi.

İnsanlık dramı yaşanıyor

Raporda, 2021 yılının son çeyreğinden itibaren Yemen'de durumun daha da kötüleştiğine yer verildi.

2021 yılında 769 sivilin öldüğü, bin 739 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yemen'de uzun süredir siyasi istikrarsızlık hakim

İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini ele almış durumda.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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