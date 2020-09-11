  • BIST 1.103
  • Altın 466,277
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

BM: Pandemi tarihi bir yoksullaşma tehlikesini tetikledi

» »
BM’nin raporu, pandeminin 1929’dan bu yana en büyük ekonomik durgunluğu tetiklediğini, bunun sonucunda da milyonlarca insanın yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
BM: Pandemi tarihi bir yoksullaşma tehlikesini tetikledi

Koronavirüs pandemisinin dünya çapında tarihi bir yoksullaşmaya neden olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre pandemi, 1929 Ekonomik Bunalımı'ndan bu yana barış zamanında dünyada yaşanan en büyük ekonomik durgunluğu tetikledi. Bu kırılmanın sonucu olarak dünya çapında 176 milyon insanın yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Mevcut durumdan daha da karanlık bir tabloya işaret eden BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Olivier De Schutter, "krizin yoksulluk üzerindeki en kötü etkilerinin ise henüz tecrübe edilmediğini" belirtti. Raporda yoksulluk sınırı günlük 3,2 dolardan hesaplandı.

Korona krizi sürecince 113 ülke toplam 589 milyar dolarlık sosyal yardım paketlerini devreye sokmuş olsa da, bu yardımlardan çok sayıda insanın faydalanamadığı belirtiliyor. Evlerinde interneti bulunmayan veya okuma-yazması dahi olmayan insanların yardım paketlerinden faydalanabilmek için internet üzerinden yapılması beklenen başvuruları gerçekleştirememesi nedeniyle, bu yardımlardan mahrum kaldığı kaydedildi. Ayrıca mevcut önlemlerin kısa vadeli ve yetersiz olduğuna dikkat çeken De Schutter, bu nedenle de çok sayıda kişinin yardımlara ulaşamadığını belirtti. De Schutter, uluslararası topluma yardım paketlerini en yoksullara yönelik olarak güçlendirmeleri çağrısı yaptı.

BM'nin raporuna göre durumu en kritik olanlar ise kayıt dışı çalışanlar. De Schutter, dünya çapında sayıları 2 milyarı bulan ve çalışan nüfusun yüzde 61'ini oluşturan bu kişilerin ulusal yardım paketlerinde göz önüne alınmadığı eleştirisinde bulundu.

Birçok ailenin pandemi sürecince birikimlerini tükettiği ve son malvarlıklarını ellerinden çıkarmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Pandeminin ekonomik sonuçlarından en ağır biçimde etkilenenler arasında belgesiz göçmenler de yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google Haritalar'a koronavirüs güncellemesi geliyor!10 Eylül 2020 Perşembe 15:00
  • Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, Kahve Dükkanı Açmaya Hazırlanıyor!10 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada09 Eylül 2020 Çarşamba 22:09
  • Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti09 Eylül 2020 Çarşamba 21:36
  • Oscar Ödülleri: En iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirildi09 Eylül 2020 Çarşamba 15:08
  • Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı08 Eylül 2020 Salı 22:23
  • İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 8 kişi suçlu bulundu: 5 kişiye 20'şer yıl hapis07 Eylül 2020 Pazartesi 23:02
  • Video konferansta ders anlatan öğretmen canlı yayında Covid-19’dan öldü06 Eylül 2020 Pazar 17:36
  • Sudan'da hükümet din ile devleti birbirinden ayırmayı kabul etti; 30 yıllık İslami yönetim sona erdi06 Eylül 2020 Pazar 10:09
  • Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu06 Eylül 2020 Pazar 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti