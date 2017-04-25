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BM, Rakka'daki siviller için endişeli

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BM, Rakka'daki siviller için endişeli
Birleşmiş Milletler (BM), DEAŞ'ın kontrol ettiği Suriye'nin Rakka kentindeki 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe edildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden dün yapılan açıklamada, geçen haftalarda Rakka'daki çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda hastaneler, okullar, pazar yerleri ve alt yapının da zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, "BM, Rakka'daki 400 binden fazla sivilin güvenliğinden ciddi endişe duyuyor." ifadesine yer verildi.

Dün Tabka'daki hava saldırısında 5'i çocuk 8 sivilin hayatını kaybettiği, iki okulun zarar gördüğü belirtilen açıklamada, 22 Nisan'da da Albardah köyü yakınlarındaki kampta hava saldırısı sonucu onlarca kişinin öldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, Rakka yakınlarındaki sığınma kamplarındaki insanların içinde bulunduğu koşullara da değinilerek her beş kişiden dördünün çatısı olmayan barınaklarda yaşadığı, tıbbi bakım alamayan çok sayıda çocuğun da kampta hayatını kaybettiği vurgulandı.

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