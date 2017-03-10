BM raportörü: Myanmar'da Arakan Müslümanlarına korkunç işkenceler yapılıyor

Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki insan hakları için özel raportörü Yanghee Lee, ülkedeki Arakan Müslümanlarına karşı ordu ve polis tarafından yapılanların "insanlığa karşı suç" olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Lee, Myanmar'da çatışmaların yaşandığı bölgeye girmesine izin verilmediğini, fakat komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlılarla konuştuktan sonra durumun beklediğinden daha kötü olduğunu fark ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır Myanmar'ı yöneten Aung San Suu Kyi ise görüşme talebimizi reddetti.

Suu Kyi'nin partisinden bir sözcü de, suçlamaların abartıldığını, konunun uluslararası değil yerel bir konu olduğunu söyledi.

BM raportörü Lee, sorunun ülkedeki güvenlik güçleri içinde sistematik bir halde olduğunu, fakat hükümetin de bu durumdan sorumlu olduğunu belirtti:

"Günün sonunda kendi halkına karşı korkunç işkence ve insanlık dışı suçlarla ilgili hesap vermesi gereken sivil hükümettir."

Ekim'den beri 70 bin Arakanlı kaçtı

Eskiden ülkesinde demokrasi sembolü olarak görülen Aung San Suu Kyi, Kasım 2015'te ülkede 25 yıldır yapılan ilk serbest seçimde partisinin çoğunluğun oyunu almasını sağlamıştı.

Ekim ayında militanların gerçekleştirdiği bir saldırı üzerine başlayan askeri operasyonlar nedeniyle 70 binden fazla Arakan Müslümanı, Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı.

Arakanlıların Bangladeş'te barındığı kamplara giren BBC, burada Myanmarlı güvenlik güçlerinin sivillere ateş açtığı ve genç kızları alıkoyup tecavüz ettiği gibi suçlamalar duydu.

Arakanlıların anlatımlarının çoğu uydu görüntüleri ve video kanıtlarla da destekleniyor.

BBC bugüne kadar Arakan hakkında konuşmak için Aung San Suu Kyi'den defalarca söyleşi talep etse de olumlu bir yanıt alamadı.

Suu Kyi, bugüne kadar Myanmar'da hiçbir yabancı gazeteciyle söyleşi yapmadı veya ciddi bir basın toplantısı da düzenlemedi.

Suu Kyi'nin partisinin sözcülerinden Win Htein ise BBC'ye mevcut anayasanın Suu Kyi'ye ordunun yaptıklarını durdurma gücü vermediğini söyledi.

Ülkede Arakan Müslümanlarına karşı işlenen suçları incelemek için bir komisyon kurulsa da bu komisyonun başında eski bir general.

BM raportörü Lee, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bulgularını sunarak bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep edecek.

BBC'nin iletişime geçtiği İngiltere ve AB yetkilileri, bir komisyon kurulmasını destekleyeceklerini söyledi.