BM raporu: 1 milyondan fazla bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun yayınladığı rapora göre doğa ciddi anlamda krizde.

Raporla, yerkürenin havası, suyu, karası isan eliyle yapılan faaliyetler nedeniyle büyük zarar gördüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

Platformun üç yılda hazırlanan 1800 sayfalık raporu, bu alanda politika üretenler, karar verici konumunda olanlar için 40 sayfaya indirilerek özetlendi. 15 bin referans gösterilerek yazılan rapora göre insanoğlu evine iyi bakmıyor!

İnsanlığın yerküreye verdiği zararın son 50 yılda arttığına dikkat çekilen rapora göre bunun başlıca nedenleri 1970’den beri iki katına çıkan dünya nüfusu, dört kat büyüyen küresel ekonomi ve 10 kat büyüyen uluslararası ticaret. Kentleşen alanların 1992’den beri iki katına çıkması da etkenlerden biri.

“Zararlar ince birer çizikken son 50 yılda derin yarıklara dönüştü” denilen raporu hazırlayan isimlerden biri olan ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden Dr. Kate Brauman şunları söyledi: “Doğada ve biyo çeşitlilikte tahmin etmediğimiz kadar önemli düşüş ve zarar gözlemledik. Doğal yaşam insalık tarihinin hiç görmediği kadar büyük bir tehdit altında.”

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Brauman, 2050’ye kadar olumsuz tablonun süreceğinin altını çizdi.

Raporda öne çıkan ve doğanın ne derece tehdit altında olduğunun somut göstergesi olan bazı veriler şöyle: