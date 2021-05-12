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BM raporu: Aşı Dağıtımındaki Eşitsizlik Küresel Ekonomik Toparlanmaya Tehdit, En Fazla Kadınlar Etkilendi

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Birleşmiş Milletler yeni tip koronavirüs aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.
BM raporu: Aşı Dağıtımındaki Eşitsizlik Küresel Ekonomik Toparlanmaya Tehdit, En Fazla Kadınlar Etkilendi

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 büyümesi bekleniyor.

Ancak Kovid-19 aşısının ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsiz dağıtımı salgın nedeniyle halihazırdaki dengesiz ve kırılgan küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor.

Kovid-19 aşısına zamanlı ve evrensel erişimin salgına daha hızlı son vermeye ve dünya ekonomisinin dirençli şekilde toparlanmasına yardımcı olacağı belirtilen raporda, aksi takdirde büyüme, kalkınma ve fırsatların kaçırılacağı ifade edildi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in toparlanmaya başladığı ama Doğu Asya'da bazı ülkelerde, sahra altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik büyümenin hala kırılgan olduğu ve belirsizliğini koruduğu kaydedilen raporda, birçok ülkenin ise 2022 ya da 2023'e kadar ekonomik görünümünün salgın öncesi dönemlere ulaşamayacağına dikkat çekildi.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomik görünümünün bu yıl 2019 seviyelerinin altında olacağı kaydedilen raporda, ekonomisi turizme ya da mal ticaretine dayalı ülkelerinse hızlı toparlanmasının olası gözükmediği belirtildi.

Salgın en çok kadınları etkiledi

Salgının 114 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa ittiğine ve bunun 58 milyonunun kadın olduğuna dikkat çekilen raporda, erkeklere oranla daha fazla kadının işsiz kaldığı kaydedildi.

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