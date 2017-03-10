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BM raporu: Güneydoğu'da 18 ayda yaşanan ölüm ve yıkımlar soruşturulsun

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BM raporu: Güneydoğu'da 18 ayda yaşanan ölüm ve yıkımlar soruşturulsun
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları komisyonu, Türkiye'ye Güneydoğu'da son 18 ayda yürütülen askeri operasyonları sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin soruşturulması çağrısında bulundu.

BM insan hakları yetkilisi Zeid Ra'ad al Hussein başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan raporda, 18 ay devam eden operasyonlar sırasında aralarında "800 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, ciddi insan hakları ihlalleri" yaşandığı belirtildi.

Raporda ayrıca, PKK saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi.

25 sayfalık raporda Temmuz 2015 ile Aralık 2016 tarihleri arasında Türk güvenlik güçlerinin operasyonlarında "ağır yıkım, öldürme ve birçok diğer ciddi insan hakları ihlallerine" ilişkin bulgulara yer verildi.

BM raporunda, hükümete, iddia edilen ölümler ve diğer ihlallerle ilgili soruşturma açması çağrısı yapıldı.

Raporda, BM'den denetçilerin bir yıl süren çabalarına karşın Kürtlerin ağırlıkta olduğu Güneydoğu kentlerine giremedikleri vurgulandı.

Bölgede yaşayanların tanıklıkları ile uydu görüntülerine yer verilen raporda, "ağır silahlarla meskun mahallerin büyük yıkıma uğratıldığı" bildirildi.

Rapora göre, çoğunluğu Kürtlerden oluşan 500 bine yakın kişi de operasyonlar nedeniyle evlerinden edildi.

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