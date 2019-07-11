BM raporunda bir ilk: Rum liderliğindeki "KKTC'nin tanınma" fobisi işbirliğini elgellememeli

Söz konusu paragrafta şu ifadelere yer verildi:

"55. Toplumlar arasında daha yakın işbirliğini teşvik etmeye çalışan yerel ve uluslararası aktörler, kuzeyin statüsü ve 'tanınma' lie ilgili endişeler gibi zorluk ve engellerle karşılaşmaktadır. BM'nin Kıbrıs ile ilgili politikası ve bu konudaki Güvenlik Konseyi kararlarını gözetilirken, 'tanınma' ile ilgili endişelerin kendi başına daha ileri işbirliği önünde aşılmaz bir engel olmaması gerekmektedir. Tarafların, anlamlı ilerleme elde etmek ve toplumlarına somut faydalar sunmak amacıyla güven yaratıcı ve işbirliği fırsatları üzerinde düşünürken, 'tanınma' konusuna halel getirmeden, bu engelleri aşmak için yaratıcı yollar bulmalarını teşvik ederim."