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BM resepsiyonuna liderlerin katılmaması Rum basınında yankı buldu

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam düzenlenen BM resepsiyonuna katılmamaları, bugünkü Rum basınında yankı buldu.
BM resepsiyonuna liderlerin katılmaması Rum basınında yankı buldu

Politis gazetesi “Spehar’ı Ektiler” başlığıyla aktardığı haberinde, Akıncı ile Anastasiadis’in resepsiyona katılımlarını iptal etmelerinin sansasyon yarattığını iddia etti. Gazete, BM’nin davetini ilk kabul edenin Akıncı olduğunu; ayrıca katılmayacağını ilk bildirenin de Akıncı olduğunu kaydetti.

Rum Başkanlığı’ndan da açıklandığı üzere, bu durumun Anastasiadis’in katılımını iptal etmesine yol açtığını belirten gazete, geçen yıl da liderlerin bu resepsiyona katılmadığını anımsattı.
Gazete, Anastasiadis’in 19.00’da başlayacak etkinliğe, 19.00-20.00 arasında düzenlenecek bir kitap tanıtım etkinliğine katılacak olmasından dolayı 20.15’te iştirak edeceğini bildirmesine rağmen gün içerisinde katılımını iptal ettiğini yazdı.


SPEHAR’IN AÇIKLAMALARI


Gazete devamla, Spehar’ın etkinlikteki konuşmalarına yer verdi.
Habere göre Spehar, statüko olarak adlandırılan şeyin durağan olmadığını; yaşanan gelişmelerin bazen çözüm için gösterilen çabaları zora sokabildiğini söyledi.
Spehar, referans şartlarının belirlenmesinde yol kat edildiğini; ancak gerek içte, gerekse bölgede hakim olan gerginliğin, daha kat edilecek yol bulunduğunu gösterdiğini belirtti.


Guterres’in, olayların bu sefer farklı olacağına dair açıklamaları üzerinde duran Spehar, farklı olabilmesi için de herkesin, sürece katkıda bulunacak neler yapılabileceğini hesaplaması gerektiğini söyledi.
Spehar, sivil toplum örgütlerinin Kıbrıs sorununun nihai çözümünde önemli bir rolü olduğuna işaret ederek, Anastasiadis ile Akıncı’ya teknik komitelerle ilgili tutumlarından ötürü teşekkürlerini sundu.


Habere göre Spehar, teknik komitelerin güçlendirilmesiyle ilgili önerinin hazır olduğunu ve taraflara bildirileceğini kaydederken, taraflara da çözüm perspektifine odaklanmaları çağrısında bulundu.
Haber, Fileleftheros’ta “Liderlerin BM Resepsiyonuna Katılmaya Vakitleri Olmadı”; Haravgi’de “Ne Biri Gitti, Ne Öbürü” başlığıyla yer aldı.

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