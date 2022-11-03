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BM, Rusya’nın ‘kirli bomba soruşturulsun’ talebini reddetti

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Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu iddialarının soruşturulması talebini geri çevirdi.
BM, Rusya’nın ‘kirli bomba soruşturulsun’ talebini reddetti

BM Güvenlik Konseyinde, Rusya’nın, Ukrayna’da “askeri biyolojik faaliyetler” yürütüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma talebi açılması çağrısı oy çokluğuyla reddedildi.

Konsey’de ABD, İngiltere ve Fransa’nın ret oyu kullandığı, geri kalan 10 üyenin çekimser kaldığı ve sadece Rusya ve Çin’in lehte oy verdiği belirtildi.

RUSYA’NIN ‘KİRLİ BOMBA’ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya’nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu. 

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