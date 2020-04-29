BM: Salgın, altı ay daha sürerse istenmeyen gebeliklere 7 milyon daha eklenir

Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusuna odaklanan Nüfus Fonu’nun (UNFPA) araştırmasına göre corona virüsünün ‘hayatı durdurma’ süreci altı ay daha sürerse plansız gebeliklerin sayısı 7 milyon artacak.

Yoksul ve orta gelirli sınıfına giren 114 ülkedeki 47 milyon kadın doğum kontrol ürünlerine erişemeyecek. Bu nedenle istenmeyen gebeliklerin sayısı artacak.

Araştırmacılar, ayrıca, cinsiyete dayalı şiddet vakalarına da 31 milyon yeni vakanın ekleneceğini tahmin ediyor. Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının uzayacağı her üç ayda şiddet olaylarına 15 milyon yenisi eklenecek.

UNFPA’nın icra direktörü Dr. Natalia Kanem araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Bu yeni veriler, Covid-19 salgının yakın gelecekte kadınlar ve genç kızlar üzerinde felaket etkileri olacağına işaret ediyor. Küresel salgın eşitsizlikleri derinleştiriyor. Milyonlarca kadın, bedenini koruma şansını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Güçsüz, kırılgan olanlar desteklenmeli. Üreme sağlığı ve hakları hangi koşullarda olursak olalım korunmalı. Hizmetler devam etmeli.”

Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanındaki tecrit uygulamaları nedeniyle doğum kontrol ürünlerinin tedariğinde sıkıntı çekilebileceğinin ve salgının çocuk yaşta evlilikle mücadeleye sekte vurabileceğinin de altını çizdi.