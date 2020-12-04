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BM: Salgın az gelişmiş ülkeleri vuruyor

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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin ekonomileri son 30 yılın en zayıf performansını gösterecek.
BM: Salgın az gelişmiş ülkeleri vuruyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin ekonomileri son 30 yılın en zayıf performansını gösterecek. Perşembe günü Cenevre'de açıklanan raporda, bu durumun gelirlerin azalmasına, işsizliğin ve cari açığın artmasına yol açacağı belirtildi.

Rapora göre 2020'de bu ülkelerde yaşayan 32 milyon kişinin daha geliri günlük 1,90 doların altına düşmüş olacak.

DW Türkçe'nin haberine göre raporda "Kriz yıllardır yoksulluğun azaltılması, beslenme ve eğitim alanlarında yıllardır kaydedilen zorlu ilerlemeyi tersine çevirecek” denildi.

BM, çoğu Afrika'da bulunan 47 ülkeyi dünyadaki en az gelişmiş ülkeler olarak sınıflandırıyor. Aralarında Mali, Sudan ve Etyopya'nın yer aldığı en az gelişmiş ülkelerin nüfusunun 1,06 milyar olduğu belirtiliyor.

Afrika'da salgının ekonomik etkisi kıta için çok yıkıcı oldu. Dünya Bankası salgın nedeniyle Afrika'da 25 yıldır ilk kez resesyon bekliyor.

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