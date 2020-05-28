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BM: Salgın nedeniyle Güney Amerika'da milyonlarca kişi açlık kriziyle karşı karşıya kalabilir

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BM: Salgın nedeniyle Güney Amerika'da milyonlarca kişi açlık kriziyle karşı karşıya kalabilir
BM: Salgın nedeniyle Güney Amerika'da milyonlarca kişi açlık kriziyle karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Güney Amerika'da 14 milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Virüs bölgede hızla yayılmaya devam ederken birçok ülke karantina tedbirleri uyguluyor.

Salgın nedeniyle birçok ülkede iş yerleri kapanırken üretim durma noktasına geldi. Bu da halihazırda sıkıntıda olan bölge ülkelerinin ekonomileri zora sokuyor.

WFP'nin yayımladığı son tahmini verilere göre, bölgede 2019'da 3,4 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı.

Ancak salgının da etkisiyle bu rakam Latin Amerika'da 2020'de dört kattan daha fazla yükseliş kaydetti.

'Açlık salgını'

Dünya Gıda Programı Latin Amerika ve Karayipler Bölge Direktörü Miguel Barreto, "Çok karmaşık bir aşamaya giriyoruz. Buna açlık salgını diyoruz." ifadelerini kullandı.

WFP'nin açıkladığı rakamlar, örgütün faaliyet gösterdiği 11 bölge ülkeden.

Ekonomik ve siyasi krizin pençesindeki ve geçen yıl her 3 kişiden birinin açlık çektiği Venezuela gibi ülkeleri kapsamıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley de nisan ayında yaptığı açıklamada, dünyanın şu an sadece koronavirüs salgınıyla değil aynı zamanda "açlık salgınıyla" da karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, en kötü senaryoya göre yaklaşık 36 ülkede kıtlık görülebileceğini ifade etmişti.

Yaklaşık 135 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğini aktaran Beasley, Covid-19 nedeniyle bu rakama 130 milyonun daha eklenebileceğini ve toplam sayının 265 milyona çıkabileceğini vurgulamıştı.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin bu yıl yüzde 5,3'lük ekonomik daralmaya gitmesi bekleniyor.

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