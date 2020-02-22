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BM: Suriye'de çaresiz siviller ısınmak için giysilerini yakıyor

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BM: Suriye'de çaresiz siviller ısınmak için giysilerini yakıyor
BM: Suriye'de çaresiz siviller ısınmak için giysilerini yakıyor

BM ve yardım kuruluşları Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonlar ve Suriye rejimi ile muhalif cihatçı gruplar arasındaki çatışmalar yüzünden sivillerin durumunun giderek kötüye gittiğine dikkat çekti. 

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke Cenevre’de yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında, yerini yurdunu terketmek zorunda kalan sivillerin bir kısmının soğukta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Sivillerin acil durumlarda ısınabilmek için giysi, evlerinden kurtarabildikleri mobilyalar ya da eşyaları yaktığını belirten Laerke, Aralık ayından bu yana Suriye’nin kuzeybatısında yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan 900 bin kişinin yaklaşık üçte ikisinin 18 yaşın altında olduğuna dikkat çekti. 

Uluslararası yardım kuruluşu Malteser’in Ortadoğu bölgesi yöneticisi Janine Lietmeyer ise Köln’de yaptığı açıklamada, İdlib ve Halep’in batısındaki sivillerin çatışmalar ve hava saldırıları yüzünden kaçma şansının olmadığını, zira Türkiye sınırının kapalı olduğunu belirtti. 

Malteser’in verdiği bilgiye göre son haftalarda çatışmaların yakınındaki iki hastane tahliye edildi. Malteser iki Suriyeli partner yardım kuruluşu ile birlikte rejim muhaliflerinin kontrol ettiği bölgelerde hastane ve sağlık kuruluşları ağı işletiyor. 

"Dur denilmezse bu insanlar donacak, ölecek"

Malteser’in Ortadoğu Bölgesi yöneticisi Lietmeyer insanların acısının giderek daha trajik hale geldiğini söyleyerek, olumsuz koşulların özellikle çocuklar, kronik hastalar ve yaşlıları etkilediğini kaydetti. Lietmeyer, "Çok açık söylemek gerekirse, çatışmanın tarafları ve uluslararası toplum buna dur demezse bu insanlar donacak ve açlıktan ölecek" dedi.

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