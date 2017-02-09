BM, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki madaya için uyardı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Madaya'da şiddet ve aşırı soğuğa maruz kalan ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum olan 40 bin kişinin durumundan endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplatısında Madaya'daki endişe verici insani duruma dikkati çekti.

Dujarric, "Madaya'da şiddet ve aşırı soğuğa maruz kalan ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum olan 40 bin kişinin durumundan endişe duyuyoruz." dedi.

“FUA VE KEFRAYA'YA GEÇEN KASIM AYINDAN BERİ İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR”

Madaya'da bir kişinin böbrek yetmezliği, bir kişinin ise keskin nişancılar tarafından vurularak öldüğü yönünde haberlerin olduğunu ancak teyit edilemediğini ifade eden Dujarric, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya geçen kasım ayından beri insani yardım ulaştırılamadığını ifade etti.

Dujarric, Suriye'de taraflara kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu bölgelere derhal insani erişime ve Madaya'dan tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısını yineledi.