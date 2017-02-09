 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.595
  • Altın 148,259
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9705
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATopcuköy’de 1 Kişi Köpekle Ve Ruhsatsız Av Yaparken Yakalandı

BM, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki madaya için uyardı

» »
BM, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki madaya için uyardı
Birleşmiş Milletler, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Madaya'da şiddet ve aşırı soğuğa maruz kalan ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum olan 40 bin kişinin durumundan endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplatısında Madaya'daki endişe verici insani duruma dikkati çekti.

Dujarric, "Madaya'da şiddet ve aşırı soğuğa maruz kalan ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum olan 40 bin kişinin durumundan endişe duyuyoruz." dedi.

“FUA VE KEFRAYA'YA GEÇEN KASIM AYINDAN BERİ İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR”

Madaya'da bir kişinin böbrek yetmezliği, bir kişinin ise keskin nişancılar tarafından vurularak öldüğü yönünde haberlerin olduğunu ancak teyit edilemediğini ifade eden Dujarric, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya geçen kasım ayından beri insani yardım ulaştırılamadığını ifade etti.

Dujarric, Suriye'de taraflara kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu bölgelere derhal insani erişime ve Madaya'dan tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısını yineledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Afganistan'da soğuk hava ve çığ: 37 ölü05 Şubat 2017 Pazar 15:02
  • 42 kilometrelik duvarın 10 kilometrelik kısmı tamamlandı05 Şubat 2017 Pazar 10:05
  • Trump gemileri yaktı! İran'a askeri müdahale mi var03 Şubat 2017 Cuma 09:49
  • İsrail'e BM'den uyarı02 Şubat 2017 Perşembe 10:25
  • İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı01 Şubat 2017 Çarşamba 14:41
  • "Rusya Macaristan için AB'nin alternatifi değil"01 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • İşte Kürtlere özerklik veren anayasa taslağı01 Şubat 2017 Çarşamba 11:56
  • “Barışın gerçekleşmesi artık tehlikeye girdi"31 Ocak 2017 Salı 10:31
  • Bağdat ve Selahaddin'de düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı31 Ocak 2017 Salı 10:29
  • Suudi Arabistan fırkateynine saldırı: 2 ölü31 Ocak 2017 Salı 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti