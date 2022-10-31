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BM ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Türkiye ve Ukrayna anlaştı

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Birleşmiş Milletler, tahıl koridoru anlaşmasında yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı. BM, Türkiye ve Ukrayna'nın 14 gemi için bir hareket planı üzerinde anlaştığını duyurdu.
BM ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Türkiye ve Ukrayna anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasına ilişkin Birleşmiş Milletler açıklama yaptı.

Reuters’ta yer alan habere göre, BM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Ukrayna’nın 14 gemi için bir hareket planı üzerinde anlaşıldığı aktarıldı.

İstanbul’daki Rus, Ukraynalı, Türk ve BM personelinin çalıştığı Ortak Koordinasyon Merkezi’nden (KİK) yapılan açıklamada ise, heyetlerin de Pazartesi günü 40 gemiye teftiş yapılması konusunda anlaştıkları belirtildi.

KİK, Rus heyetinin her iki plandan da haberdar olduğunu söyledi.

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