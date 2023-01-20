BM: Taksim sahasına girmek için geçiş kapılarını kullanın

BM, ara bölgede kalan Taksim sahasına, kuzeydeki basamaklardan değil; geçiş kapılarından girilebileceğini “hatırlattı”, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği belirtildi.

Bir süredir tartışma konusu olan Taksim sahasına giriş konusunda Kıbrıs’taki BM Barış Gücü açıklama yaptı.

Açıklamada, sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceği belirtildi.

Ancak Kıbrıs Türk tarafı, ara bölge statüsünde yer alan sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmeyi talep ediyor.

BM ise bunun ara bölge statüsüne aykırı olduğunu savunup, giriş için geçiş kapılarının kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor.

BM: “Taksim’e girişe sadece geçiş kapılarından izin veriliyor”

Açıklamada, Taksim sahasına girişe sadece geçiş kapılarından izin verildiği söylendi, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığına dikkat çekildi.

BM açıklamasında ayrıca, ara bölgeye sivil erişimi kolaylaştırmak için her iki tarafla birlikte çalışmakta kararlı olunduğu belirtildi.Öte yandan YENİDÜZEN'e konuşan BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, "Geçmişte olduğu gibi sahaya sadece geçiş kapılarından girişe izin veriliyor" dedi. Siddique, bu sayede sınır ihlallerinin engellendiğini ve ara bölgenin korunduğunu söyledi.