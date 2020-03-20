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BM: "Taraflarla yakın temas içindeyiz"

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BM: "Taraflarla yakın temas içindeyiz"
BM: "Taraflarla yakın temas içindeyiz"

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, BM Barış Gücü'nün adadaki operasyonlarının devam ettiğini, ara bölgedeki devriyelerin sürdüğünü ve taraflarla iletişim içinde olduklarını açıkladı.

Siddique yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Kıbrıs'taki misyonunun devam etmesi ve corona virüsünün yayılmasını engellemek için aldığı önlemleri artırdığını belirtti.

Yeni personelin 14 günlük karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, sivil personele de mümkün olduğunca telefonla iletişim kurmaları tavsiye edildiği kaydedildi.

BM Barış Gücü'nün DSÖ, BM ve yerli otoritelerin tavsiye ve kılavuzluğunda hareket ettiği vurgulandı.

BM Barış Gücü'nün durumdan etkilenenlere yönelik insani yardımların yerine ulaşmasını sağlamak için çaba harcamaya devam ettiği belirtildi.

Medikal acil durumlarda yardımcı olmak için her iki tarafla da çalışıldığına işaret edildi.  Ayrıca gerekli durumlarda bilgi alışverişi sağlamak amacıyla taraflarla yakın temas içinde olunduğu  kaydedildi.

BM Barış Gücü ve BM'nin tüm Kıbrıslılarla ve durumdan etkilenen adadaki herkesle dayanışma içinde olduğu ve ellerinden geldiğince yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.

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