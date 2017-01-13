BM: "Tarihi fırsat kaçırılmamalı"

Taraflar adına açıklama yapan BM, Kıbrıs'ta çözüme ulaşılması için var olan tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs'taki tarafların ve garantörlerin katıldığı Beşli Konferans'ın birinci oturumunun tamamlanmasının ardında taraflar adına açıklama yapan BM, Kıbrıs'ta çözüme ulaşılması için var olan tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.



Ortak açıklamada, Kıbrıs konferansının 12 Ocak 2017'de Cenevre’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin himayelerinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanlarıyla toplandığı kaydedildi.



LİDERLERE KUTLAMA

AB’nin gözlemdi olduğu konferansta, Akıncı ve Anastasiadis’in son 20 ay içerisinde kaydettikleri inanılmaz ilerlemeden ötürü kutlandığı açıklamada, konferansın, liderlerin ortaya koyduğu çaba sayesinde gerçekleşebildiğini söyledi.



İlk kez tüm tarafların müzakerelerin 6’ncı ve son başlığı olan güvenlik ve garantiler konusunu görüşmek için bir araya geldiğine işaret edildi.



"BİR TARAFIN GÜVENLİĞİ ÖTEKİNİN GÜVENSİZLİĞİNE NEDEN OLMAMALI"

Açıklama şöyle devam etti:

“Bugünkü görüşmeler güvenlik ve garantiler konusunda her iki toplum endişelerini gideren, karşılıklı kabul edilebilir çözümler için katılımcıların niyetlerinin ortaya konulmasını sağlamıştır. Bir tarafının güvenliğinin diğer tarafının güvensizliğine neden olmaması gerektiği kabul edilmiştir. Aynı zamanda her iki toplumun geleneksel güvenlik endişelerinin de gelecekteki birleşik federal Kıbrıs’ın güvenlik konusunda bir vizyon geliştirerek ele alınmasının gerekliliği kabul edilmiştir.”



"TARİHİ FIRSAT KAÇIRILMAMALI"

Katılımcıların, müzakerelerin başarılı bir sonuca ulaştırılmasının zamanının geldiğini kabul ettiğine vurgu yapılan ortak açıklamada, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiği kaydedildi. Katılımcıların bu nedenden dolayı Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için sürecin desteklenmesi kararlılıklarını belirttiği vurgulandı.



Hedeflere ulaşılması için tüm ilgili tarafların önümüzdeki günlerde çabalarına ihtiyaç duyulacağına işaret edilen açıklamada, çalışma grubu oluşturulması, bu grupların çalışmalarına 18 Ocak tarihinde başlaması ve spesifik sorunları ve onları çözmek için gereken enstrümanları tespit etme kararı alındığı kaydedildi.



POLİTİK SEVİYE

Tarafların diğer başlıklar üzerindeki müzakereler devam edeceği belirtilen açıklamada, konferansın, hemen 18 Ocak’taki görüşmenin ardından çalışma grubu çalışmalarını gözden geçirmek için politik seviyede devam edeceği belirtildi.



3 GARANTÖRDEN ÇÖZÜME DESTEK KARARLILIĞI

Açıklamanın sonunda, konferansın 3 garantör ülkenin Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümü destekleme konusundaki kararlılığının teyit edildiği de vurgulandı.