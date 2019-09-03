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'BM taslak liste sundu'

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Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides,  BM heyeti tarafından hazırlanan ve müzakere sürecinin ana hatlarını içeren taslak listenin kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.
'BM taslak liste sundu'

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bu sabah yeniden  Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Referans kavramları üzerinde çalışılması için iki liderle ayrı ayrı bir araya gelen Lute bugün saat 17.00’de de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides,  BM heyeti tarafından hazırlanan ve müzakere sürecinin ana hatlarını içeren taslak listenin kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.

Hristodoulides,  belgede pek çok başlık bulunduğunu, bunların liderlerin BM Genel Sekreteri ile New York’ta yer alacak toplantısının ardından açıklanacağını ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis bugün ulusal konseyi toplantıya çağırdı.

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