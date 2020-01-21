BM temsilcisi Libya'ya mavi bereli gönderilmesine karşı

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'ndan sonra gündeme gelen Libya'ya uluslararası barış gücü gönderilmesi önerisini geri çevirdi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Selame, "Libya'da yabancı birlikler kabul görmüyor. Ayrıca uluslararası toplumu da Libya'ya askeri birlik göndermeye hazır bulmuyorum" şeklinde konuştu. Bu tür askeri bir operasyon için çaba göstermediğini belirten Selame, amacının şu anda devam eden eden ateşkesi kalıcı hale dönüştürmek olduğunu söyledi. Selame, Libya'da şu anda mavi berelilere gerek olmadığını, ancak sadece az sayıda askeri gözlemci gönderilebileceğini belirtti.

Libya'da çatışan tarafların ateşkesin görüşüleceği ortak askeri komitede bir araya gelmeyi kabul etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Selame, Berlin'de başlatılan süreci koordine edecek uluslararası bir komisyonun da oluşturulduğunu ve bu komisyonun da Şubat ayı ortasında yine Berlin'de toplanacağını söyledi. BM Libya Misyonu'nun başkanlığını büyük olasılıkla Almanya ile ortak yürüteceklerini ifade eden BM temsilcisi, Berlin'deki konferansı bir başarı olarak niteleyerek "Benim amacım, diğer katılımcı ülkeleri aynı masanın etrafında bir araya getirmekti. Ve büyük zorluklara rağmen bunu başardık" şeklinde konuştu.

Berlin'de de gündem Libya

Almanya'da da Libya'ya askeri birlik gönderilip gönderilmeyeceği tartışılıyor. Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun savunma politikaları sözcüsü Henning Otte, Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmasının ardından Alman askerlerinin Libya'ya gönderilmesi olasılığını gözden geçirdiklerini söyledi.

Otte, silah ambargosunun sıkılaştırılması ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması gerektiğini belirterek "Bir sonraki adım olarak Alman ordusunun da katkıda bulunup bulunamayacağını bir sonraki adım olarak değerlendirebiliriz" dedi. Otte, ancak bunun da Avrupalı ortaklarla birlikte ve BM şemsiyesi altında olabileceğini vurguladı.

AB Sophia'yı canlandırmak istiyor

Brüksel'de dün düzenlenen Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında da Libya'nın içinde bulunduğu durum tartışıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan AB Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Sophia adlı Avrupa deniz misyonunun Libya'ya silah ambargosunun gözlemlenmesi için yeniden canlandırılmasına Avrupa ülkelerinden destek olduğunu belirtti. Borell bu konudaki kararın Şubat ayında verileceğini de sözlerine ekledi.

Sophia adlı misyon, Avrupa'ya insan taşıyan kaçakçılara karşı 2015 yılında oluşturulmuştu.