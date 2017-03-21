BM temsilcisinden 'Libya' uyarısı

BM Libya Özel Temsilcisi Kobler, "Libya'da şiddet, nefret söylemi ve cesetlerin vücut bütünlüğünün bozulması gibi olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler, Libya'da son günlerde artan şiddet olaylarının ülkeyi geniş çaplı askeri çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulunarak, seçimle iş başına gelmiş kurumlara saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Kobler, BM misyonunun internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Libyalı tüm taraflara ülkenin toprak bütünlüğünü kişisel çıkarların üzerinde tutmaya çağırarak, "şiddet, nefret söylemi ve cesetlerin vücut bütünlüğünün bozulması gibi olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" vurguladı.

"Seçimle iş başına gelmiş kurumlara saygı gösterilmeli"

"Ülkede sükunet derhal sağlanmalı ve seçimle iş başına gelmiş kurumlara saygı gösterilmeli." ifadesini kullanan Kobler, saldırgan söylem ve fiillerin ülkeyi geniş çaplı askeri çatışmaya sürükleyebilecek gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Kobler, Libya'daki kurumlara, "Libya Siyasi Anlaşması'nın üst seviyeye taşınması için gerekli yükümlüklerin üstlenilmesi ve silahlı grupların başkentten çekilerek ordu ve polis birliklerinin konuşlanmasını öngören güvenlik önlemlerinin uygulanmasının çabuklaştırılması" çağrısında da bulunarak, ülkedeki şiddetin önüne geçilmesinin sonuç olarak Libyalıların elinde olduğuna dikkati çekti.