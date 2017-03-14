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BM, Türkiye-Hollanda krizi karşısında ‘sustu’: Konuya hakim değiliz

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BM, Türkiye-Hollanda krizi karşısında ‘sustu’: Konuya hakim değiliz
Birleşmiş Milletler (BM), Hollanda ile Türkiye arasındaki krizle ilgili bilgi sahibi olmadığını bildirdi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Krize ilişkin Avrupa Birliği (AB), Hollanda’yı eleştirmeyip sadece Türkiye’ye yönelik tavsiyelerde bulunurken, NATO itidal çağrısı yapmıştı.

‘Açıklama yapmayacağız’

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Alessandra Vellucci, “Bu konu hakkında yorum yapmayacağız” dedi.

Konunun muhatabı olmadıklarını ve ilgili değerlendirmeni ancak ilgili ülkeler tarafından yapılacağını kaydeden Velucci “BM olarak, bir ülkenin, güvenlik gerekçe gösterilerek aldığı bir karar hakkında açıklama yapmayacağız” dedi.

‘Bilgi sahibi değiliz’

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville ise Hollanda’da Türk asıllı vatandaşlara yönelik saldırı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, konuya hakim olmadıklarını söyledi.

Colville, ancak konuyu detaylı biçimde inceledikten sonra açıklama yapabilir hale geleceklerini söyledi.

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