"BM Türkiye'nin önerilerine yanlış tanı koydu"

Rum Jeostratejik Araştırmalar Konseyi Başkanı Lefkoşa Üniversitesi Rektörü Mihalis Attalidis, Simerini gazetesine verdiği söyleşide, Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Simerini gazetesine göre, Rum Jeostratejik Araştırmalar Konseyi Başkanı Attalidis, BM’nin, Türkiye’nin niyetlerine yanlış tanı koymasının büyük yanlış olduğunu savundu.

Attalidis, açıklamaları çerçevesinde Ankara’nın, bu aşamada, kendilerine dayanabilen çözüm şekline hazır olmadığının görüldüğünü de ileri sürdü.

Konferans çerçevesinde ortaya çıkan tıkanıklık ortamının, Türkiye’nin tavrından kaynaklandığını iddia eden Attalidis, başarısızlığa rağmen, BM ve AB üyesi bir ülkenin garantiler ve garantörlere tabi olmasının mümkün olmadığı, güvenlik konusunun sadece askeri konu olmadığı ve Kıbrıs’ın normal bir devlet olması gerektiği anlayışlarının yerleşmesinin de zemin kazandığını savundu.