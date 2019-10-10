BM: Üçlü görüşmenin tarihi ve yeri henüz belli değil

BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Vekili Farhan Haq, Kıbrıs müzakerelerinde gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmenin tarihi ve yerinin henüz belli olmadığını açıkladı.
Haq, yer ve tarih konusunda değerledirmelerin sürdüğünü açıkladı.
BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Vekili Farhan Haq, Kıbrıs müzakerelerinde gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmenin tarihi ve yerinin henüz belli olmadığını açıkladı.
Haq, yer ve tarih konusunda değerledirmelerin sürdüğünü açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.