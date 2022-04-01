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BM: Ukrayna'da en az 1276 sivil öldü, 4 milyon 102 bin 876 mülteci komşu ülkelere geçti

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Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1276 sivilin hayatını kaybettiğini, 1981 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 102 bin 876 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
BM: Ukrayna'da en az 1276 sivil öldü, 4 milyon 102 bin 876 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-31 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 102 bin 876 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 384 bin 814), Romanya'ya (623 bin 627), Moldova'ya (390 bin 187), Macaristan'a (374 bin 535) ve Slovakya'ya (292 bin 39) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

En az 1276 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-31 Mart'ta en az 1276 sivil hayatını kaybetti, 1981 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedilmişti.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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