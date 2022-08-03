  • BIST 2.647,59
  • Altın 1019.916
  • Dolar 17.9262
  • Euro 18.2554
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

BM, Ukrayna'da sivillerin durumunun kötüleştiğini duyurdu

» »
BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki savaşta sivillerin durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, çatışmanın taraflarını insani hukuk ilkelerine saygıya davet etti.
BM, Ukrayna'da sivillerin durumunun kötüleştiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, "Ukrayna'daki durumla ilgili meslektaşlarımız bize, özellikle ülkenin güneyinde son birkaç gündür hava saldırılarında çarpıcı artış yaşandığını ve sivillerin muazzam zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor." dedi.

“HER GÜN YAŞANAN BOMBARDIMANLARDA AĞIR CAN KAYBI YAŞANIYOR”

Çatışma bölgesinde küçük bir sivil yerleşim bölgesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Dujarric, "İnsani yardım kuruluşlarından aldığımız bilgilere göre 3 sivil öldü, yaralanan 5 kişinin durumuysa kötüleşiyor. Her gün yaşanan bombardımanlarda ağır can kaybı yaşanıyor. Son 48 saat içinde, düzinelerce ev, birkaç sağlık binası ve diğer kritik alt yapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Sivillerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimin de son derece sınırlı olduğunu aktaran Dujarric, "Çatışmanın taraflarına, uluslararası insani hukuk ilkelerine uygun olarak Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterme çağrılarımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin yola çıkmasıyla ilgili, yarın BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya göre denetlenmesinin yapılacağını söyleyen Dujarric, soru üzerine, Ukrayna'nın 3 farklı limanında bekleyen yaklaşık 27 gemi bulunduğunu, bugünkü ilk gemiden sonra, geçişlerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

GUTERRES'İN MYANMAR'LA İLGİLİ ENDİŞELERİ PAYLAŞILDI

BM Genel Sektreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, "Myanmar ordusunun ülkedeki tüm yasama, yürütme ve yargı yetkilerine el koymasından derin endişe duyduğunu" dile getirerek, şiddet ve baskıya derhal son verilmesi ve temel insan haklarına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter ayrıca, halkın iradesine saygı gösterilmesi ve Myanmar'da keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineler." değerlendirmesini yaptı.

Stephane Dujarric, sözlerini, "Devlet yönetiminin, geçen yıl Şubat ayı başında ilan edilen olağanüstü halin, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin toplanmasının ardından 6 ay daha uzatılmasına ilişkin 31 Temmuz'da tek taraflı olarak ilan ettiği karardan derin endişe duyuyoruz." diye tamamladı.

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi02 Ağustos 2022 Salı 08:41
  • Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:32
  • Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti!01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:03
  • Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlıyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:37
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi tarihsel bağlarımızın yansımasıdır01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:34
  • NATO'nun Kosova Gücü: Tehlike durumunda müdahaleye hazırız01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:33
  • Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:47
  • Gazprom Letonya'ya gaz akışını kesti30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:44
  • Dünya bugünden itibaren gelecek yılın kaynaklarını tüketmeye başlıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:11
  • Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti