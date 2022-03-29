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BM, Ukrayna’daki Ölü ve Yaralı Sayısını Açıkladı

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Birleşmiş Milletler’e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bugüne kadar 104'ü çocuk olmak üzere toplam bin 179 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
BM, Ukrayna’daki Ölü ve Yaralı Sayısını Açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ukrayna'daki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. OHCHR tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat’ta Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’da 104’ü çocuk olmak üzere bin 179 sivilin hayatını kaybettiği, 134'ü çocuk olmaz üzere bin 860 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu kaydedilen açıklamada, “OHCHR yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınması geciktiği ve birçok raporun hala teyit edilmeyi beklediği için gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor” denildi.

Sivil kayıpların bombardıman ve füze saldırıları gibi geniş etki alanına sahip patlayıcılar tarafından kaynakladığı bildirilen açıklamada, “Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çoklu roket sistemlerinden yapılan bombardımanlar, füze ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Foto: İHA

RUSYA DEPOYU VURDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 34'üncü gününe girerken, Rus ordusu Ukrayna'ya füze saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yer aldığı bölgede bulunan Brovary şehrindeki bir depo Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından yangın çıkan depoya Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Servis tarafından yapılan açıklamada, yangının 20 bin metrekareye yayıldığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı.

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