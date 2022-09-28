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BM: Ukrayna’daki referandumlar yasa dışı

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BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumların "yasa dışı" olduğunu belirtti.
BM: Ukrayna’daki referandumlar yasa dışı

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumların, uluslararası hukuka göre “halk iradesinin gerçek bir ifadesi” veya “yasal” olmadığını belirtti.

Dicarlo, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, “Halkın iradesini temsil ettiğini iddia ederken başka bir devletin topraklarının bir devlet tarafından zorla alınmaya çalışılmasına meşruiyet kazandırmayı amaçlayan tek taraflı eylemler, uluslararası hukuka göre yasal olarak kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu. BM’nin Ukrayna’nın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kalmaya devam ettiğini kaydeden Dicarlo, Rusya’nın Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Ukrayna yasalarına saygı göstermesini istedi.

ZELENSKİY: RUSYA TECRİT EDİLMELİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, Rusya’nın referandumunun “toprakları çalma ve uluslararası hukuk normlarını silme girişimi” olduğunu belirterek Rusya’nın tamamen tecrit edilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, “Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarındaki erkek nüfusun, kendi yurtlarına karşı savaşmaları için Rus ordusunda silah altına alınmaya zorlamak oldukça küçümseyen bir teşebbüs” ifadesini kullandı. Rusya’nın tüm uluslararası teşkilatlardan çıkarılmasını isteyen Zelenskiy, Rusya’nın işgal altındaki Ukrayna topraklarını “sahte referandumda” ilhak etmesi durumunda bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşulacak bir şey olmadığı anlamına geleceğini belirtti.

Zelenskiy, “soykırımsal politika” yürüten Rusya’nın, nükleer felaketi, dünyanın bir adım ötesine getirdiğini söyledi.

ABD’DEN TEPKİ

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise, BM Güvenlik Konseyi’ne söz konusu referandumu kınayan bir karar tasarısı sunacağını ifade etti. Thomas Greenfield, Rusya’nın karar tasarısını veto etmesi durumunda ise ABD’nin tasarıyı BM Genel Kurulu’na taşıyacağını dile getirdi.

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda “Rusya’ya bağlanma” kararı çıkmıştı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42’si Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullanmıştı. 

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