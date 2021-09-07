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BM uyardı: Afganistan’da kıtlık baş gösterebilir

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Afganistan’ın temel hizmetlerin çökmesiyle karşı karşıya olduğunu ve gıda ve diğer yardımların tükenmeye başladığını söyledi.
BM uyardı: Afganistan’da kıtlık baş gösterebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Afganistan’ın temel hizmetlerin çökmesiyle karşı karşıya olduğunu ve gıda ve diğer yardımların tükenmeye başladığını söyledi.

OCHA sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, Afganistan’a gıda tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtirken, tüm dünyayı desteğe çağırdı. Laerke, bölgede sağlık alanında da ciddi sorunlar yaşandığını aktarırken, malzeme ve ilaç desteği için tüm dünyadan yardım beklediklerini aktardı.

BM, 13 Eylül’de İsviçre’nin Cenevre kentinde Afganistan için bakanlar düzeyinde insani yardım konferansı düzenleneceğini açıklamıştı.

TALİBAN İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric önceki gün Taliban ile insani durumu konuşmak için bir araya gelmişti.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Griffiths’in Taliban’ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader ve Kabil’deki Taliban liderliği ile “insani konularda görüşmek” için bir araya geldiğini söylemişti.

Dujarric, “Toplantıda Griffiths, insani yardım topluluğunun, ihtiyacı olan milyonlarca insana tarafsız ve bağımsız insani yardım ve koruma sağlama taahhüdünü yineledi.” ifadelerinde bulunmuştu.

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