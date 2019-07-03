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BM ve AB’den Libya saldırısına soruşturma talebi

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BM ve AB, Libya'da bir sığınmacı kampına düzenlenen, 44 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı ile ilgili bağımsız soruşturma talebinde bulundu. BM, saldırının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.
BM ve AB’den Libya saldırısına soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına düzenlenen "korkunç" saldırıyı kınadı ve saldırı ile ilgili bağımsız bir soruşturma talebinde bulundu. Hava saldırısında en az 44 sığınmacı yaşamını yitirmiş, 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) de saldırıyı "korkunç" olarak niteleyerek BM'den derhal bir soruşturma açmasını istedi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Katar'ın yanı sıra bazı Batı ülkelerinin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasında saldırıdan ülkenin doğusunu elinde bulunduran General Halife Hafter'e bağlı askeri birliklerin sorumlu olduğu ifade edilmişti.

Ancak General Hafter'e bağlı güçler sığınmacı merkezine düzenlenen saldırıdan sorumlu oldukları yönündeki iddiaları reddetti.

"Savaş suçu" teşkil edebilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet saldırının "kesin detaylarına bağlı olarak savaş suçu teşkil edebileceği" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame de saldırı ile ilgili "İçinde bulundukları zor koşullar nedeniyle o sığınakta olmak zorunda kalan masum insanları beklenmedik bir şekilde öldüren bu saldırı çok net bir şekilde savaş suçu teşkil edebilir" dedi.

Guterres: Koordinatlar paylaşılmıştı

Guterres BM'nin sığınmacıların güvenliğini sağlamak için Libya'da savaşan taraflarla sığınmacı kampının koordinatlarını paylaştığını hatırlattı.

BM‘den saldırı sonrası yapılan ilk açıklamada sığınmacı kampının "kasıtlı ve kesin bir saldırının hedefi olduğu" ifade edilmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşan milislerin lideri General Hafter'e yakın medyada yer alan haberlerde başkent Trablus ile Tacura bölgesindeki bazı noktalara Salı akşamı bir dizi hava saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu. Tacura'da Ulusal Mutabat Hükümeti'ne bağlı çok sayıda askeri birim bulunuyor. Bu nedenle bölge, General Hafter'in komutasındaki askeri birliklerin sık sık saldırısına hedef oluyor.

Kendini Libya Ulusal Ordusu olarak tanımlayan silahlı birliklerin komutanı General Halife Hafter Temsilciler Meclisi'nin yanında yer alıyor.

Çatışmalar sürüyor

Petrol zengini Libya, Arap Baharı'nın başladığı ve ardından Muammer Kaddafi'nin linç edilerek öldürüldüğü 2011 yılından bu yana giderek derinleşen bir iç savaşın içinde bulunuyor.

Ülke, Trablus ve Tobruk merkezli iki ayrı yönetim tarafından idare ediyor. Trablus'taki yönetim Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, General Hafter Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Fransa tarafından desteklenen ve ülkenin doğusunu kontrolü altına bulunduran Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin yanında yer alıyor.

Ülkenin doğusunda gücü elinde tutan Hafter'in öncülüğündeki ordu Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Çatışmalar sonucu binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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