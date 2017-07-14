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"BM yardıma hazır"

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"BM yardıma hazır"
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle bir araya gelerek, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı hakkında bilgi verdi.

Alithia gazetesine göre, Kasulidis, konferansın sone ermesi konusunda üzüntüsünü dile getirirken, Rum hükümetinin BM parametreleri çerçevesinde kapsamlı ve adil bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Türk tarafına eleştiriler de yönelten Kasulidis, kendilerinin, BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçeve içerisinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunda, tüm Kıbrıslıların beklentilerine yanıt veren, yeni etkileyici bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına yönelik belirli ve kapsamlı öneriler sunduklarını iddia etti.

Alithia gazetesindeki bir başka habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Londra’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda, Guterres’in oluşturduğu çerçeve içerisinde Kıbrıs sorununun çözümünü müzakere etmeye hazır olduklarını belirtti.

Crans Montana’daki sonucun olumlu bir gelişme olmadığı yorumunda bulunan Hristodulidis, Türk tarafına yönelik eleştirilerde bulundu.

DUJARRIC: “BM YARDIMA HAZIR”

Öte yandan gazeteye göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, Crans Montana görüşmeleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in uluslararası örgütün görüşmelerdeki rolünün devamını nasıl gördüğüyle ilgili bir soruya karşılık verdiği yanıtta, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin New York’a giderek Güvenlik Konseyi’ne bilgi vereceğini söyleyen Dujarric, bundan sonraki adımların düşünülmesi gerektiğini, tüm tarafların düşünme zamanı olduğunu belirtti.

ÇİN’DEN DESTEK

Fileleftheros gazetesi ise Çin’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin, “Çin’in görüşmeleri desteklemeye, olumlu dinamiğin korunmasına yardımcı olmaya ve sorununu çözülmesine olumlu rol oynamaya devam edeceği” yönündeki açıklamasına yer verdi.

Rum Haber Ajansı’nın Crans Montana’daki gelişmelerle ilgili sorusu üzerine açıklamaya yapan Büyükelçilik, Crans Montana’da gösterilerin çabaları takdir ederken, iki toplumun ve müdahil tarafların uzlaşı inşa etmeye ve anlaşmazlıkları sınırlamaya devam edebilmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

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