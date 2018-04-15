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“BM yemekte olumlu sürpriz hazırlıyor” iddası...

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir araya gelecekleri yemek konusundaki haber ve iddialar bugün de sürdürüldü.
“BM yemekte olumlu sürpriz hazırlıyor” iddası...

Politis gazetesi, “BM Yemekte Olumlu Sürpriz Hazırlıyor – Görüşmenin Müzakerelerin Yeniden Başlamasının İşaretini Vermesi Konusunda Temkinli İyimserlik” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in yarın bir araya gelecekleri yemeğe ilişkin beklentilerin düşük olmasına karşın BM’nin yemekten olumlu sonuç çıkması için yoğun hazırlık yaptığını yazdı.

Gazete, yarınki yemekten olumlu sonuç alınamamasının ne Akıncı, ne de Anastasiadis’in çıkarına olduğunu iddia ederek, BM’nin yemek sonrasında liderlerin onayını almış bir ortak açıklama üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Habere göre, BM, “her iki tarafla da, iki liderin BM Genel Sekreteri’nin belirli bir zaman takvimi içerisinde Yunanistan, Türkiye ve adadaki iki kesimle, müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali konusunda görüşmeler gerçekleştirecek bir kişiyi ataması konusunda hemfikir olduklarını açıklayacakları” ortak bir bildiri/duyuru belgesi üzerinde çalışıyor”.

TEMSİLCİ AMERİKALI

Öte yandan, Simerini gazetesi, yarınki yemekte, müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali konusunda temaslar gerçekleştirecek geçici bir BM Genel Sekreteri temsilcisinin atanmasına yeşil ışık yakılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin geçici ve kişisel temsilcisi olacak kişinin BM’nin New York’taki Uzlaşmazlıkların Çözümü bölümünde çalışan Amerikalı kadın bir diplomat olduğunu ve yarın akşamki yemekte her şeyin beklenildiği gibi gitmesi durumunda, yemek sonrasında bu ismin açıklanacağını iddia etti.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, bu göreve eski BM yardımcısı Fransız’ın atanmasını protesto etmesinin ardından çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü ve bu görevi üstlenebilecek kişilerin listesinin çıkarıldığı kaydedildi. 

Söz konusu Amerikalı kadın diplomatta karar kılındığını öne süren gazete, Rum Yönetimi’nin söz konusu diplomatın atanmasına yeşil ışık yaktığını da savundu.

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