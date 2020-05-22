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BM: Yemen'de sağlık sistemi fiilen çöktü

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BM: Yemen'de sağlık sistemi fiilen çöktü
BM: Yemen'de sağlık sistemi fiilen çöktü

Birleşmiş Milletler, yardım çalışanlarının yıllardır süren iç savaşın pençesindeki Yemen'de sağlık sisteminin "fiilen çöktüğünü" ve koronavirüsün ülke genelinde yayıldığını söylediğini aktardı.

BM İnsani Yardım Koordinasyonu Bürosu (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'deki brifingde, durumumu "aşırı kaygı verici" diye tanımladı.

Laerke, yardım kuruluşlarının, kısmen personelin yeterli koruyucu malzemesi olmaması nedeniyle hastanelerden geri çevrilen insanlrdan bahsettiğini anlattı.

Yemen makamları, çok sayıda koronavirüs vakası olduğunu ve 30 kişinin öldüğünü söylüyor. Ancak Birleşmiş Milletler, çok büyük olasılıkla ölü saysının çok daha fazla olduğunu kaydediyor.

Yıllardır süren çatışmalar, milyonlarca Yemenliyi evsiz bırakırken, çok sayıda kişi yetersiz besleniyor ve nüfusun çoğu yardıma bağımlı.

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