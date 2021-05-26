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BMBP Barış bir erdemdir!

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Bu Memleket Bizim Platformu, “Barışın bir erdem olduğuna inanıyoruz ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada da barışı savunduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.
BMBP Barış bir erdemdir!

Bu Memleket Bizim Platformu, “Barışın bir erdem olduğuna inanıyoruz ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada da barışı savunduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.

TAK/LEFKOŞA

Platformun “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti  yetkililerini eleştirdiği açıklamasında”, Kıbrıslı Türklerin 2004 yılında Annan Planı referandumunda % 65 evet oyu verdiği ve 2015 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %60 ile “İnadına Barış” dedikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Halkların kardeşliğine inanan bizler, mümkün olan her platformda doğruları bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Tüm Kıbrıslılar olarak savaşın, göçlerin yarattığı yıkımı kanımız, gözyaşımız ve acılarla ödemeye devam ediyoruz. Biz barışın bir erdem olduğuna inanıyoruz ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada da barışı savunduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Kıbrıs’ı kendi iç politikanıza ve seçimlerinize alet etmekten vazgeçin. Boş yere birbirimizi üzmeyelim. Bilin ki bu ülke sahipsiz değildir” denildi.

Bu Memleket Bizim Platformu, “KTÖS, BKP, Basın-Sen, Güç-Sen, KTOEÖS, KTAMS, Bağımsızlık Yolu, TKP, YKP, Çağ-Sen, Türk-Sen, Barış Derneği, Girne Düşünce Derneği, Dev-iş, Koop-Sen, BES, Türk-sen, El-Sen, DAÜ-SEN, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi ve SOL Hareket”ten oluşuyor.

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