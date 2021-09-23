  • BIST 1.400,720
  • Altın 493,02
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN!

» »
BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN!
BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN!

BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN! çağrısı yaptı.

ADAPass skandalından sonra Bu Memleket Bizim Platformu hükümete istifa çağrısı yaptı.

BMBP açıklamasında 

Bu Halk Sizi AFFETMEYECEK!

"Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN! ,

çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP, dün akşam Tepebaşı’nda halkla buluştu23 Eylül 2021 Perşembe 16:30
  • Saner: Belediyelerin tecrübelerini paylaşması çok önemli23 Eylül 2021 Perşembe 16:24
  • HP Milletvekili Ayşegül Baybars: Pandemi Bizi Ülkenin Halı Altına Süpürülen Sorunları ve Eksikleriyle Yüzleştirdi23 Eylül 2021 Perşembe 15:54
  • Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim, 1 numune uygun çıkmadı!23 Eylül 2021 Perşembe 15:51
  • Hesap Uzmanları Birliği, Mesleklerinin Prim Desteği Kapsamı Dışında Bırakıldığını Belirterek Tepki Gösterdi23 Eylül 2021 Perşembe 15:51
  • Lefkoşa Merkez Kulübü Çocuk Onkoloji Bölümünün İhtiyaçlarını Gideriyor23 Eylül 2021 Perşembe 15:50
  • Zaroğlu: “Ülke Yangın Yeri”23 Eylül 2021 Perşembe 15:48
  • Yeşil Barış Hareketi: “Teknecik’te Kullanılan Yakıt Hâlâ Kirlidir”23 Eylül 2021 Perşembe 15:45
  • Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel açıklama yaptı, Teknecik'te yakıt kirli23 Eylül 2021 Perşembe 15:41
  • Şirketten Sahte ADAPASS açıklaması23 Eylül 2021 Perşembe 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti