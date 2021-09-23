BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN! çağrısı yaptı.
ADAPass skandalından sonra Bu Memleket Bizim Platformu hükümete istifa çağrısı yaptı.
BMBP açıklamasında
Bu Halk Sizi AFFETMEYECEK!
"Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN! ,
çağrısı yaptı.
BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN! çağrısı yaptı.
ADAPass skandalından sonra Bu Memleket Bizim Platformu hükümete istifa çağrısı yaptı.
BMBP açıklamasında
Bu Halk Sizi AFFETMEYECEK!
"Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN! ,
çağrısı yaptı.
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